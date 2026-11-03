Москва3 ноя Вести.Семейные микропредприятия планируют наделить статусом социальных, но предприниматели могут столкнуться с бюрократическими препятствиями. Об этом заявила ИС "Вести" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Основная часть законодателей пока еще не высказала свою позицию. Мы очень сильно рассчитываем, сейчас взаимодействуем с депутатами … показываем, что, не надо таких ограничений. Давайте реально примем и поймем, что у нас большое количество отличных семейных предпринимателей. Давайте мы снимем вот эти никому не нужные барьеры и действительно поддержим тех, кто работает семьей и во благо семьи. … Можно сразу двоим помочь: 700 000 [рублей] дать и пусть они открывают пекарню, которая потом, допустим, всю деревню или две окрестных деревни будет кормить хорошим домашним хлебом или еще чем-то. То есть, это такой способ поощрения того, чтобы люди выходили из теней. Вообще все лучшее, что есть в нашей экономике - это семья