Москва25 ноя Вести.Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли работу сервиса криминальных курьеров в Башкирии. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержаны восемь человек, которые в зависимости от роли каждого также подозреваются в мошенничестве и легализации криминальных доходов в составе преступного сообщества говорится в сообщении

По данным ведомства, межрегиональную курьерскую службу организовал ранее судимый житель республики. "Работники" службы забирали деньги у обманутых мошенниками людей, переводили их в криптовалюту и выводили за рубеж. Таким образом задержанные совершили 17 преступлений на общую сумму около 28 миллионов рублей.

Расследуется уголовное дело по статьям 159, 174.1 и 210 УК РФ.