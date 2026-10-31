В Приморье под стражу заключили 18-летнего курьера мошенников

Курьер мошенников, похитивших более 12 млн, арестован в Приморье В Приморье под стражу заключили 18-летнего курьера мошенников

Москва31 окт Вести.В Приморском крае 18-летнего курьера мошенников, похитивших более 12 млн рублей, заключили под стражу. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

В Приморском крае по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 18-летнему жителю Владивостока, подозреваемому в пособничестве дистанционным мошенникам говорится в сообщении

Для аферистов юноша выполнял работу курьера. Он забирал деньги обманутых граждан и передавал их злоумышленникам.

Ранее ведомство сообщило, что в общей сложности мошенники, на которых работал задержанный, похитили более 12 млн рублей. При этом вознаграждение курьеру обычно ограничивалось суммой от 5 до 15 тысяч рублей.