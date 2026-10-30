В Якутии пресекли деятельность мошенников, обманувших 117 человек на 109 млн Мошенники похитили у 117 жителей Якутии более 109 миллиона рублей

Москва30 окт Вести.От действий мошенников, обещавших жителям нескольких стран легкий заработок после обучения торгам на валютном рынке, пострадали 117 жителей Якутии. Общий ущерб превысил 109 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей написала Ирина Волк

По данным следствия, организаторы сообщества создали брокерскую онлайн-платформу, чтобы привлекать и похищать деньги граждан России и других стран. Лицензии на такую деятельность у площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. Людям из нескольких стран предлагали легкий заработок после обучения торгам на валютном рынке - особенно охотно откликались те, кто искал работу.

Симулятор торговли помогал мошенникам создавать видимость удачных сделок и убеждать людей вкладывать деньги, в том числе кредитные. В результате средства оказывались на криптокошельках, которые контролировало руководство организации. Директор якутского подразделения работал с так называемыми кредитными брокерами - те помогали одобрять займы клиентам, которые в основном не имели постоянного дохода.

Деятельность сообщества пресекли сотрудники киберполиции МВД России вместе с МВД по Республике Саха (Якутия) и региональным управлением ФСБ.

На земельные участки, жилье, машины и другое имущество подозреваемых наложили арест на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении директора якутского подразделения сообщества уже завершено и направлено в суд. Дела остальных участников, в том числе лидеров, еще расследуются.