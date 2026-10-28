Москва28 окт Вести.Пресечена работа пяти криптообменников, которые использовались организаторами даркнет-маркета по продаже наркотиков, и форума, где реализовывались запрещенные вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Она отметила, что на этих платформах применялись современные технологические решения для обеспечения анонимности клиентов, но это не помешало полицейским получить сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты.

Для того чтобы превратить криптоактивы, полученные от преступной деятельности, в обычные деньги, у организаторов даркнет-маркета по продаже наркотиков работали пять собственных криптообменников говорится в публикации

Ирина Волк сообщила, что с августа 2025 года задержаны пять подозреваемых – модераторы даркнет-форума.

Фигуранты, которым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ об организации преступного сообщества или участии в нем, заключены под стражу.

Мероприятия, направленные на установление и задержание всех руководителей и участников преступного сообщества, в том числе использовавших ликвидированные сервисы, продолжаются, проинформировала официальный представитель МВД РФ.