Москва30 октВести.Деятельность преступного сообщества, жертвами действий которого стали по меньшей мере 117 человек, пресечена в Якутии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАХ.
Мошенники притворялись брокерами и предлагали гражданам заработать на валютном рынке, пройдя обучение. Их главной целью были люди, находившиеся в поиске работы.
В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублейнаписала Ирина Волк
Организаторы создали собственную онлайн-платформу, где имитировали сделки обучаемых. При этом лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. Пострадавших убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе и оформленные в кредит, которые впоследствии поступали на криптокошельки организаторов сообщества.
Деятельность сообщества пресечена совместными усилиями УБК МВД России, МВД по Республике Саха (Якутия) и регионального управления ФСБ России.
Судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублейуточнила официальный представитель МВД РФ
Дело в отношении директора якутского подразделения сообщество направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается.