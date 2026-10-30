Более 109 млн рублей отдали якутяне группе мошенников, притворявшихся брокерами Группа мошенников, получивших от граждан свыше 109 млн, арестована в Якутии

Москва30 окт Вести.Деятельность преступного сообщества, жертвами действий которого стали по меньшей мере 117 человек, пресечена в Якутии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере МАХ.

Мошенники притворялись брокерами и предлагали гражданам заработать на валютном рынке, пройдя обучение. Их главной целью были люди, находившиеся в поиске работы.

В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 миллионов рублей написала Ирина Волк

Организаторы создали собственную онлайн-платформу, где имитировали сделки обучаемых. При этом лицензии на брокерскую деятельность у этой площадки не было, а Банк России внес ее в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. Пострадавших убеждали внести на торговые счета деньги, в том числе и оформленные в кредит, которые впоследствии поступали на криптокошельки организаторов сообщества.

Деятельность сообщества пресечена совместными усилиями УБК МВД России, МВД по Республике Саха (Якутия) и регионального управления ФСБ России.

Судом на земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 31 миллиона рублей уточнила официальный представитель МВД РФ

Дело в отношении директора якутского подразделения сообщество направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других участников преступного сообщества, в том числе его лидеров, продолжается.