Москва31 октВести.Схему фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, работавшую 12 лет, пресекли во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.
В рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего мужчину и двух его помощниц 47 и 79 лет.
По оперативным данным, с 2014 года по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали у себя по месту жительства не менее 15 приезжих из ближнего зарубежья за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей ежемесячноговорится в сообщении
При этом иностранцы на самом деле не жили по указанным адресам.
Всех нелегалов выдворят за пределы РФ. Двоих организаторов схемы задержали, третью отпустили под подписку о невыезде.