Схему фиктивной миграции, работавшую 12 лет, пресекли в Ленобласти В Ленобласти задержали организаторов фиктивной миграции, работавших 12 лет

Москва31 окт Вести.Схему фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, работавшую 12 лет, пресекли во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

В рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в городах Мурино и Бугры задержали 49-летнего мужчину и двух его помощниц 47 и 79 лет.

По оперативным данным, с 2014 года по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали у себя по месту жительства не менее 15 приезжих из ближнего зарубежья за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей ежемесячно говорится в сообщении

При этом иностранцы на самом деле не жили по указанным адресам.

Всех нелегалов выдворят за пределы РФ. Двоих организаторов схемы задержали, третью отпустили под подписку о невыезде.