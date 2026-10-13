В Пермском крае сотрудник колледжа обвиняется в организации незаконной миграции В Пермском крае сотрудник колледжа участвовал в организации нелегальной миграции

Москва13 окт Вести.В Пермском крае заключен под стражу сотрудник колледжа, который совместно с подельниками организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С 2021 по 2025 год фигурант вносил в документы колледжа недостоверные сведения об успешной сдаче иностранцами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, а также учебным и производственным практикам.

При этом … иностранные граждане занятия не посещали, не проходили практики и не сдавали экзамены, поэтому подлежали отчислению и лишению права на законное пребывание на территории России сказано в сообщении ведомства в MAX

Обвиняемый задержан. По месту его жительства, а также в учебном заведении проведены обыски, изъята документация, средства связи, электронные носители информации. Ведется допрос свидетелей.