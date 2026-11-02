Иностранец подозревается в организации легализации соотечественников на Сахалине Иностранец подозревается в легализации шестерых соотечественников на Сахалине

Москва2 ноя Вести.Гражданина иностранного государства 1987 года рождения подозревают в организации незаконной легализации его сограждан, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Установлено, что мужчина в сговоре с другими лицами, которые пребывают на его родине, организовал незаконное пребывание на территории РФ шести своих сограждан.

Подозреваемый, являясь генеральным директором автомастерской в городе Южно-Сахалинске, организовал оформление и получение деловых виз Российской Федерации на имя вышеуказанных граждан, без надлежащей постановки иностранных граждан на миграционный учет. Мигрантов фигурант трудоустроил у себя в фирме, что способствовало уклонению иностранных граждан от контроля со стороны государственных органов над их нахождением и перемещением на территории Российской Федерации написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.