Хозяин "резиновой квартиры" в Южно-Сахалинске предстанет перед судом Житель Южно-Сахалинска будет осужден за фиктивную регистрацию восьми иностранцев

Москва16 сен Вести.Житель Южно-Сахалинска 1990 года рождения предстанет перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

В ходе расследования установлено, что фигурант, являясь собственником жилого помещения в Южно-Сахалинске, с апреля по октябрь 2025 года, действуя из корыстных побуждений, осуществил фиктивную регистрацию восьми иностранных граждан. Используя возможности единого портала государственных услуг, он оформил временную регистрацию по своему адресу для семи граждан Республики Узбекистан и одного гражданина Республики Таджикистан, которые оказывали ему помощь в строительстве его жилья отметили в пресс-службе

При этом действительно предоставлять свое жилье строителям мужчина не планировал.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.