В МВД Сахалина предотвратили попытку убийства инвалида для завладения его жильем Черный риелтор задержан на Сахалине за попытку отравить инвалида денатуратом

Москва13 авг Вести.Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД России "Южно-Сахалинск" предотвратили убийство гражданина с инвалидностью черным риелтором, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Житель областной столицы 36 лет, работавший риелтором, и его 35-летний ранее судимый знакомый подозреваются в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере и покушении на убийство ее собственника.

В начале 2024 года риелтор помог 56-летнему инвалиду II группы приобрести квартиру по жилищному сертификату. При этом специалист по работе с недвижимостью решил завладеть жилищем своего клиента. Он втирался в доверие к мужчине, приносил тому продукты и спиртное, зная, что инвалид имеет алкогольную зависимость.

В 2025 году подозреваемый … обманом убедил инвалида подписать нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться его квартирой. В дальнейшем мошенник вступил в сговор со своим приятелем, которого привлек в качестве "покупателя". Сообщники договорились, что за переоформление права собственности на жилье риелтор получит 1,5 миллиона рублей и автомобиль подельника. При этом он обязался ускорить уход из жизни бывшего владельца недвижимости. В результате потерпевший лишился прав на жилье: квартира стоимостью 5,7 миллионов рублей была незаконно переоформлена на соучастника, а инициатор махинации получил обещанные деньги и машину написали в сообщении

При этом черный риелтор не оставил мысли об убийстве бывшего хозяина. Он передал мужчине кустарный спирт с этанолом и этилацетатом, рассчитывая, что тат отравится. Потерпевший предложил напиток своим знакомым, но те отказались из-за резкого запаха.

Несмотря на это, подозреваемый принес ему новую партию денатурата.

Оперуполномоченные … оперативно изъяли спиртосодержащую жидкость до того, как мужчина успел выпить смертельную дозу. Экспертиза подтвердила, что изъятый раствор не предназначен для употребления и представляет опасность для жизни и здоровья человека отметили в пресс-службе

По данным фактам возбуждено два уголовных дела, оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудники полиции продолжают проверять причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.