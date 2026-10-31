В Ленобласти задержаны два человека, незаконно регистрировавшие мигрантов Полицейские выявили схему фиктивной регистрации мигрантов в Ленобласти

Москва31 окт Вести.Схему, связанную с организацией незаконной регистрации иностранцев по месту пребывания, выявили полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

В городах Мурино и Бугры были задержаны 49‑летний местный житель и две его помощницы 47 и 79 лет. Позже одну из них отпустили под подписку о невыезде.

По оперативным данным, с 2014 года по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали у себя по месту жительства не менее 15 приезжих из ближнего зарубежья за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей ежемесячно говорится в публикации

Как показала проверка, фактически иностранцы по указанным адресам не проживали. Все они будут выдворены за пределы РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.