Москва31 октВести.Схему, связанную с организацией незаконной регистрации иностранцев по месту пребывания, выявили полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
В городах Мурино и Бугры были задержаны 49‑летний местный житель и две его помощницы 47 и 79 лет. Позже одну из них отпустили под подписку о невыезде.
По оперативным данным, с 2014 года по 2026 год злоумышленники незаконно зарегистрировали у себя по месту жительства не менее 15 приезжих из ближнего зарубежья за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей ежемесячноговорится в публикации
Как показала проверка, фактически иностранцы по указанным адресам не проживали. Все они будут выдворены за пределы РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.