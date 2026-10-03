В Ростове-на-Дону на трех мигрантов составили протоколы за нарушения

В Ростове-на-Дону выявили трех нарушивших законодательство мигрантов В Ростове-на-Дону на трех мигрантов составили протоколы за нарушения

Москва3 окт Вести.В Ростове-на-Дону в рамках операции "Нелегал" полицейские задержали и доставили в территориальный орган семерых иностранных граждан, трое из них оказались нарушителями. Об этом пишет управление МВД России по области в MAX.

В отношении трех доставленных лиц составлены административные протоколы, предусмотренные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная глава регулирует правонарушения в области защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории страны говорится в сообщении

Уточняется, что по составленным протоколам проводится проверка. Принимается решение о наказании, в том числе о возможном выдворении за пределы России.