В Самаре декана вуза арестовали за взятки и организацию незаконной миграции

Декан самарского вуза арестован за взятки и организацию нелегальной миграции В Самаре декана вуза арестовали за взятки и организацию незаконной миграции

Москва13 ноя Вести.Суд арестовал декана Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ), подозреваемого в получении взяток и организации незаконной миграции. Об этом сообщается на канале Самарского областного суда в MAX.

Самарский районный суд г. Самары удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении декана Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) К., обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ организованной группой) говорится в сообщении

По данным следствия, мужчина получил через посредников взятку в 54 тысячи рублей и помог гражданам Туркменистана, незаконно находящимся на территории РФ, а также был одним из организаторов незаконного пребывания иностранцев в России.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей, если останется на свободе, и принял решение заключить его под стражу. В расчет был принят тот факт, что большинство свидетелей – студенты факультета, где мужчина занимает должность декана.

Обвиняемый будет находиться под арестом следующие 2 месяца – до 11 января 2027 года включительно.