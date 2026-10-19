Двух жителей Сургута обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 50 млн рублей

В Сургуте возбуждено дело о мошенничестве с субсидиями на 50 млн рублей Двух жителей Сургута обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 50 млн рублей

Москва19 окт Вести.Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовное дело в отношении директора центра допобразования и индивидуального предпринимателя по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По материалам следствия, из регионального бюджета автономной некоммерческой образовательной организации направлялись денежные субсидии.

В период с марта 2021 по декабрь 2025 года руководитель организации заключала с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на оказание платных услуг говорится в сообщении

В действительности услуги не оказывались, а перечисленные в счет их оплаты средства обналичивались и похищались. В результате с расчетного счета центра допобразования было похищено не менее 50 млн рублей.

Подозреваемых задержали. В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты денежные средства в размере более 1,5 млн рублей и 2,5 тысяч долларов, 29 банковских карт, 8 мобильников, компьютерная техника. Обвиняемых заключили под стражу.

Следственные действия продолжаются.