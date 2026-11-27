Москва27 ноя Вести.Президенту корпорации "Синергия" Вадиму Лобову грозит уголовное преследование, сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении Лобова идет проверка в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом для интереса со стороны следствия стали документы, изъятые в ходе обысков.

Главная претензия правоохранителей состоит в том, что руководство компании якобы выстроило систему фиктивного образования: можно учиться удаленно без сдачи экзаменов, а выдачу фиктивных документов об обучении производят без необходимой квалификации. По сведениям Mash, об этом говорят и отзывы самих студентов.

Правоохранители намерены проверить все госконтракты, гранты и субсидии, которые "Синергия" получила за последние годы.

Между тем следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве заместителю руководителя Росмолодежи Денису Аширову. Такое же обвинение предъявлено проректору по региональному развитию "Синергии" Михаилу Ерофееву.