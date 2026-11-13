Москва13 нояВести.Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании университета "Синергия" в Москве, сообщает Baza.
По предварительным данным, задержан один из проректоров учебного заведения.
Следствие выясняет, куда ушли миллионы, выделенные на повышение квалификацииговорится в публикации
Утверждается, что правоохранителей интересует, не было ли нарушений законодательства при организации онлайн-курсов, в том числе – реализованных на средства, полученные по госконтракту. Официально эти данные пока не подтверждены.