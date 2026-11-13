Baza: силовики пришли с обысками в университет "Синергия" в Москве

В столичном университете "Синергия" идут обыски Baza: силовики пришли с обысками в университет "Синергия" в Москве

Москва13 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании университета "Синергия" в Москве, сообщает Baza.

По предварительным данным, задержан один из проректоров учебного заведения.

Следствие выясняет, куда ушли миллионы, выделенные на повышение квалификации говорится в публикации

Утверждается, что правоохранителей интересует, не было ли нарушений законодательства при организации онлайн-курсов, в том числе – реализованных на средства, полученные по госконтракту. Официально эти данные пока не подтверждены.