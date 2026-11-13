Замглавы Росмолодежи задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей РБК: замглавы Росмолодежи задержали по подозрению в мошенничестве

Москва13 ноя Вести.В Москве задержали статс-секретаря - заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, уголовное дело связано с исполнением двух государственных контрактов, которые Росмолодежь заключила с университетом "Синергия" в 2023 и 2024 годах. Соглашения общей стоимостью 40,5 млн рублей предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации специалистов по работе с молодежью в сфере профилактики негативных социальных явлений.

Следствие устанавливает роль Аширова в реализации контрактов со стороны государственного заказчика. В частности, проверяется его возможное участие в организации исполнения соглашений, согласовании результатов и приемке работ. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее, 13 ноября, стало известно об обысках в университете "Синергия". По данным СМИ, был задержан проректор по региональному развитию Михаил Ерофеев. В пресс-службе вуза сообщили, что следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об исполнении двух государственных контрактов с Росмолодежью.

Аширова назначили заместителем руководителя Росмолодежи в июле 2022 года.

РБК направил запросы в ГУ МВД по Москве и пресс-службу ведомства.