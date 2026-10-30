Москва30 окт Вести.Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест начальника Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки, сообщает объединенный пресс-центр региональных судов в мессенджере MAX.

По версии следствия, начальник территориального отдела с августа по октябрь 2024 года через посредника получил от бывшего директора ООО "Сибирская Горностроительная Компания" взятку в 400 тысяч рублей. За это он составил фиктивное заключение об устранении нарушений требований промышленной безопасности, из-за чего деятельность коммерческой организации по договору подряда в шахте была приостановлена на 30 суток. Данный документ был необходим для досрочного снятия ограничений.

Оба были задержаны 29 октября. В тот же день им предъявили обвинения.

30.10.2026 обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 29.12.2026 говорится в публикации

Постановления не вступили в законную силу.