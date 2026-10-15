Экс-главу лесного управления Минобороны арестовали за взятку в 18 миллионов Экс-главу лесного управления Минобороны Закаморного задержали по делу о взятке

Москва15 окт Вести.Бывший начальник Управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны России Сергей Закаморный отправлен под стражу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Обвинение Закаморному предъявили военные следственные органы СК России - речь идет о преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год он получил от представителей одной коммерческой организации 18 миллионов рублей. За эти деньги он должен был помочь согласовать лесовосстановительные работы на землях Министерства обороны России и в целом покровительствовать при исполнении контракта.

Суд удовлетворил ходатайство военного следователя и заключил Закаморного под стражу.

По ходатайству военного следователя судом в отношении Закаморного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.