Москва19 ноя Вести.Бывший генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, признал вину и намерен сотрудничать со следствием. Об этом в ходе судебного заседания заявил его адвокат, передает РИА Новости.

Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению приводит агентство слова юридического защитника

О задержании Шпурова стало известно в начале октября 2026 года, позже его отправили под стражу. По данным правоохранителей, ему передали 2 млн рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

Должность генерального директора ФБУ "ГКЗ" Шпуров получил по приказу Федерального агентства по недропользованию в декабре 2013 года.