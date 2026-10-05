РБК: генерала Никитушкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере

РБК: генералу Никитушкину вменяют получение особо крупной взятки РБК: генерала Никитушкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Москва5 окт Вести.Начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майору Сергею Никитушкину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РБК со ссылкой на собственные источники.

Следствие инкриминирует начальнику управления Вооруженных сил Сергею Никитушкину получение взятки в особо крупном размере. Накануне военный суд отправил его под стражу на два месяца говорится в сообщении СМИ

Подробности вменяемого генералу преступления не приводятся, уточняется, что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Никитушкин – участник СВО, звание генерал-майора он получил в декабре 2024 года. Информация о его аресте появилась 1 октября.