Москва4 ноя Вести.Суд в Москве заочно арестовал бригадного генерала вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Нечаева по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом стало известно из судебных материалов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Отмечается, что Нечаеву в России грозит лишение свободы на срок до 20 лет​​​.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ рассказали, что Нечаеву и экс-начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко предъявили обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным ведомства, они руководили боевиками ВСУ во время боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В результате их деяний погибли и получили ранения 692 человека, в том числе 35 детей, также разрушено более 300 гражданских объектов.