Москва4 ноя Вести.Суд в Москве заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ, экс-начальника штаба ВСУ Анатолия Баргилевича, который с 2014 года участвовал в карательных операциях на территории Донбасса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Баргилевича А. В. удовлетворено говорится в материалах дела

Баргилевича обвиняют по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По этой же статье был инициирован его арест. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Баргилевич был активным участником и организатором карательных операций на территории Донбасса. По его приказу военнослужащие использовали вооружение с высокими поражающими свойствами, в результате чего погибло множество мирных жителей, в том числе дети.