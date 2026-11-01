Москва1 ноя Вести.Московский суд принял решение о заочном аресте бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Артеменко, из-за приказов которого в результате обстрелов более 200 человек пострадали и погибли в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно судебным материалам, Артеменко инкриминируют часть 1 статьи 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), он заочно арестован говорится в публикации

Согласно версии следствия, Артеменко в период с февраля 2017 года по июль 2019 года на посту замначальника Генштаба ВСУ давал распоряжения об обстрелах Донбасса, в результате чего пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей.

Ранее сообщалось, что Артеменко объявлен в розыск на территории Российской Федерации, ему заочно предъявлены обвинения.