Москва18 ноя Вести.Бывшего министра природных ресурсов и вице-премьера Пермского края Дмитрия Белановича обвинили в получении пяти взяток на общую сумму 29 миллионов рублей, он заочно арестовал и объявлен в межгосударственный розыск, пишет РБК.

Беланович лишился своих должностей в октябре этого года в связи с утратой доверия. После этого в отношении него возбудили пять уголовных дел о получении взяток в 2025–2026 годах.

Один эпизод квалифицирован как взятка группой лиц по предварительному сговору с вымогательством (пп. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК РФ) — 1 млн руб. от пермского ООО "Камелот". Остальные четыре эпизода расценены как получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) говорится в сообщении

По информации издания, чиновник получил по 5 миллионов от компании из Соликамска, 8 миллионов рублей от директора тюменской фирмы и 10 миллионов от пермской компании. Деньги передавались чиновнику через посредника – московского бизнесмена Андрея Полетики. Все происходило под контролем ФСБ.

Белановича объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Его защита настаивает, что до объявления в розыск у него не было статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, так как на допросы к следователю его не вызывали. Он проживал в Перми, а затем перебрался в подмосковное Одинцово.