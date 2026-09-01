Москва1 сенВести.Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн числится пропавшим без вести при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Бронштейн пропал без вести в зоне СВОрассказал собеседник агентства
Экс-чиновник ранее заключил контракт с Министерством обороны России. Вместе с ним в зону боевых действий отправились еще трое фигурантов общего уголовного дела.
Подробности его исчезновения не приводятся, официального подтверждения от Минобороны РФ на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что Бронштейна обвиняют в получении двух крупных взяток и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. С 2018 года он работал в государственных органах Московской области, с 2021 года занимал должность министра образования региона.