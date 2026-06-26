"Исчез на третий день": Безуглая заявила о пропаже боевика полка ВСУ "Скала" Безуглая заявила о новом исчезновении боевика штурмового полка ВСУ "Скала"

Москва26 июн Вести.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о новом случае исчезновения военнослужащего в штурмовом полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала". По ее словам, речь идет о брате ее знакомой, который после мобилизации прошел базовую военную подготовку и был направлен в подразделение.

Как утверждает Безуглая, военнослужащий исчез на третий день после завершения базовой подготовки. По ее словам, мужчина прошел все необходимые процедуры и был распределен в полк.

Это произошло совсем недавно. Зачем это? Что получило государство? Фронт? Оборона? Это просто бессмысленное убийство. Их сотни, сотни, сотни в таких подразделениях написала Безуглая в своем Telegram-канале

Депутат также заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и правоохранительные органы, включая Государственное бюро расследований, осведомлены о подобных случаях. По ее мнению, отсутствие реакции со стороны властей является "соучастием".

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, для чего в "Скале" издеваются над личным составом. По его словам, путем насилия командование полка создает "биороботов" для выполнения любых задач.