Москва20 июлВести.Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского должна пройти "с кровью". Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, сейчас в стране происходит "первая военная революция".

Александр Станиславович [Сырский], если бы у вас была честь, то ваше заявление уже лежало бы на столе. Но нет - вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровью

написала Безуглая в своем Telegram-канале

Депутат подчеркнула, что грядущая отставка главкома произойдет вопреки воле главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение отправить в отставку Сырского пока откладывается. На сегодняшний день идут собеседования с вероятными кандидатами на должность главкома ВСУ.