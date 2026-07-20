Депутат Рады Безуглая заявила, что отставка Сырского должна пройти "с кровью" Депутат Рады Безуглая: отставка Сырского должна состояться "с кровью"

Москва20 июл Вести.Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского должна пройти "с кровью". Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, сейчас в стране происходит "первая военная революция".

Александр Станиславович [Сырский], если бы у вас была честь, то ваше заявление уже лежало бы на столе. Но нет - вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровью написала Безуглая в своем Telegram-канале

Депутат подчеркнула, что грядущая отставка главкома произойдет вопреки воле главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение отправить в отставку Сырского пока откладывается. На сегодняшний день идут собеседования с вероятными кандидатами на должность главкома ВСУ.