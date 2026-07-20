Москва20 июлВести.Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского должна пройти "с кровью". Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, сейчас в стране происходит "первая военная революция".
Александр Станиславович [Сырский], если бы у вас была честь, то ваше заявление уже лежало бы на столе. Но нет - вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровьюнаписала Безуглая в своем Telegram-канале
Депутат подчеркнула, что грядущая отставка главкома произойдет вопреки воле главы киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение отправить в отставку Сырского пока откладывается. На сегодняшний день идут собеседования с вероятными кандидатами на должность главкома ВСУ.