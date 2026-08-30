Пропавшего без вести сотрудника Минобороны ищут в Тюмени

В Тюмени объявили в розыск пропавшего с автоматом сотрудник Минобороны Пропавшего без вести сотрудника Минобороны ищут в Тюмени

Москва30 авг Вести.В Тюмени полиция разыскивает сотрудника Минобороны Константина Костромина, пропавшего без вести вместе со служебным автоматом. Об этом пишет портал 72.ru.

Отмечается, что ориентировка появилась на улице возле отделения полиции.

Отделение полиции № 5 (дислокация село Большое Сорокино) МО МВД России "Ишимский" разыскивает без вести пропавшего сотрудника Министерства обороны РФ Костромина Константина Сергеевича сказано в публикации

Известно, что ранее мужчина 1991 года рождения проживал в Сорокинском районе.

Обстоятельства исчезновения военнослужащего не приводятся. При себе у него служебный автомат.