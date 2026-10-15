Экс-главу ОМВД Ленобласти арестовали по делу о взятке в 3,3 миллиона рублей Суд арестовал бывшего главу ОМВД Ленобласти по делу о взятке

Москва15 окт Вести.Бывшего начальника ОМВД по Кировскому району Ленинградской области Геннадия Рошку отправили под стражу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Рошку задержали 13 октября и предъявили ему обвинение. Свою вину фигурант не признал и просил суд ограничиться домашним арестом. Октябрьский районный суд избрал меру пресечения до 12 декабря 2026 года.

13.10.2026 Рошка был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину не признал. В суде просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок меры - 12.12.2026 говорится в публикации

По данным следствия, Рошка сговорился с неустановленными должностными лицами, и вместе они на постоянной основе получали деньги от бизнесменов, которые торговали алкоголем без лицензии. Взамен проверок у этих предпринимателей не было. Для общения со взяткодателями Рошка и его соучастники наняли посредников - через них удалось получить около 3,5 миллиона рублей. Из этой суммы 3,3 миллиона должны были достаться Рошке и другим должностным лицам.