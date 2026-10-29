Москва29 октВести.Сотрудниками ФСБ задержан глава администрации Приозерского района Ленинградской области Александр Соклаков, сообщает 47news.ru.
Из Приозерска в Петербург с сотрудниками службы госбезопасности уехал многолетний руководитель районной администрации. Что ему вменят, пока загадкаговорится в публикации
По сведениям издания, с чиновником работает Служба экономической безопасности.
Между тем ряд местных СМИ пишет, что Соклаков не задержан, он проходит свидетелем по делу о земельно-имущественных отношениях.