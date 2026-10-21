В Пензе задержан экс-председатель гордумы Денис Соболев Экс-председатель гордумы Пензы задержан в рамках уголовного дела

Москва21 окт Вести.Экс-председателя городской думы Пензы Дениса Соболева задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также проведено задержание бывшего гендиректора компании "Пензгорстройзаказчик" Ивана Николаева.

Денис Соболев и Иван Николаев задержаны по уголовному делу сообщил источник

По имеющейся информации, оба задержанных подозреваются в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Соболев был на посту спикера гордумы с сентября 2024 года по февраль 2026-го.