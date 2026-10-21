Москва21 октВести.Экс-председателя городской думы Пензы Дениса Соболева задержали в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также проведено задержание бывшего гендиректора компании "Пензгорстройзаказчик" Ивана Николаева.
Денис Соболев и Иван Николаев задержаны по уголовному делусообщил источник
По имеющейся информации, оба задержанных подозреваются в даче взятки (статья 291 УК РФ).
Соболев был на посту спикера гордумы с сентября 2024 года по февраль 2026-го.