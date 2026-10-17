В Екатеринбурге чиновника арестовали за взятки в крупном размере

Замглавы Департамента потребительского рынка и услуг арестовали в Екатеринбурге В Екатеринбурге чиновника арестовали за взятки в крупном размере

Москва17 окт Вести.В Екатеринбурге арестовали заместителя директора Департамента потребительского рынка и услуг администрации города Сергея Васильева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в MAX.

Уточняется, что мужчина обвиняется в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 15.12.2026 года. Также сегодня на тот же срок арестован предполагаемый взяткодатель говорится в сообщении

По версии следствия, Васильеву заплатили за то, чтобы перенести срок сноса нестационарного торгового объекта на улице Билимбаевская и узаконить это решение.