В Оренбурге экс-сотрудник электросетевой компании обвиняется в получении взяток

В Оренбурге экс-сотрудника электросетевой компании будут судить за взятки В Оренбурге экс-сотрудник электросетевой компании обвиняется в получении взяток

Москва19 ноя Вести.В Оренбурге перед судом предстанет бывший сотрудник электросетевой компании. Его обвиняют получении взятки в крупном размере, сообщает в MAX СУ СК РФ по Оренбургской области.

По материалам следствия, в 2022-2025 гг. фигурант занимал должность начальника участка одного из подразделений электросетевой компании в Оренбурге. Мужчина систематически получал от оренбургского коммерсанта, занятого в сфере общественного питания, денежные средства.

За вознаграждение фигурант занижал объемы потребленной в помещении заведения электроэнергии, вследствие чего уменьшались суммы оплаты.

Общая сумма взяток составила свыше 640 тыс. рублей говорится в сообщении

На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 850 тыс. рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.