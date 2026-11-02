Москва2 нояВести.Бывший заместитель генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры "Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова" предстанет перед судом по обвинению в 13 эпизодах получения взятки в значительном и крупном размерах, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2025 года обвиняемая получила от представителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство по службе, а также за способствование в заключении договоров на проведение мероприятий и предоставлении технического оборудования учреждениюнаписали в пресс-службе
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.