Экс-замдиректора филармонии Кузбасса обвиняют во взяточничестве Экс-замдиректора филармонии Кузбасса пойдет под суд за взятки на сумму 2,5 млн

Москва2 ноя Вести.Бывший заместитель генерального директора по концертной работе автономного учреждения культуры "Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова" предстанет перед судом по обвинению в 13 эпизодах получения взятки в значительном и крупном размерах, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2025 года обвиняемая получила от представителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство по службе, а также за способствование в заключении договоров на проведение мероприятий и предоставлении технического оборудования учреждению написали в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.