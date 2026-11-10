Москва10 ноя Вести.Бывший директор Олега Газманова Дмитрий Царенко собирается подать заявление на артиста - он считает, что тот дал в суде ложные показания. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на адвоката Евгения Эрлихмана.

По словам адвоката, Газманов сначала отрицал передачу наличных жене и теще, а затем в Хорошевском суде подтвердил этот факт.

Олег Михайлович отрицал, что денежные средства передавались наличными его супруге и его теще, а в судебном заседании Хорошевского суда он подтвердил данные обстоятельства цитирует слова Евгений Эрлихмана издание "Известия"

По мнению защиты, показания Газманова в Дмитровском городском суде противоречат его более поздним пояснениям.

В конце августа текущего года суд отправил Царенко на семь лет в колонию общего режима и постановил взыскать с него 15,3 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Его признали виновным в хищении более 15 миллионов рублей: по версии следствия, он использовал служебное положение и злоупотребил доверием.

Ранее адвокат Царенко Алексей Новожилов рассказывал, что его подзащитный просил взыскать с Газманова средства, поступившие певцу на личный счет с 2019 по 2023 год. При том что в суде артист заявлял, будто денег за концерты не получал.