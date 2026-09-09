Иск Родиона Газманова о взыскании процентов рассмотрит мировой суд в Москве Родион Газманов предъявил иск о просроченной выплате процентов

Москва9 сен Вести.Мировой судья в районе Марьина Роща Москвы рассматривает иск Родиона Газманова к компании "Норд групп". Газманов требует взыскать проценты за то, что компания пользуется его деньгами и не отдаёт их. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Поводом для обращения в суд послужил факт уклонения ответчика от выплаты денежных средств, присужденных Московским городским судом по ранее рассмотренному делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истца говорится в сообщении

Так как ответчик не выплатил деньги по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, Родион Газманов подал новый иск — чтобы получить проценты за просрочку.