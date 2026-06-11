Отказ возмещать ущерб по "Северным потокам" подорвет доверие к страховым фирмам Отказ от выплат по "Северным потокам" поставит страховщиков в сложное положение

Москва11 июн Вести.Отказ от возмещения ущерба по "Северным потокам" поставит надежность страховых компаний Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance под вопрос, рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в интервью ИС "Вести".

Nord Stream AG (оператор газопровода) требует от страховых компаний Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance возместить ущерб после взрывов на газопроводах. Сумма возмещения, по данным Financial Times, составляет примерно 580 млн евро.

Однако страховщики эту обязанность оспаривают, ссылаются на пункты в договоре, согласно которым ни о какой компенсации не может быть и речи, если ущерб связан с военными действиями или действиями госструктур. В Nord Stream возражают, что трубопроводы не находились в зоне какого-либо конфликта, а значит есть все права говорить о возмещении убытков.

Это чистой воды страховой случай. Разбираться в том, почему это произошло, по какому поводу отказывать, по какому не отказывать – это не дело для солидной страховой компании. Потому что случай резонансный и отказ от возмещения убытков приведет к тому, что надежность страховой компании у клиентов будет просто под большим вопросом считает Чирков

Восстановление "Северного потока" может занять около трех лет при условии, что финансирование будет своевременным. Такова оценка экспертов по инженерным и техническим вопросам, изложенная в материалах Высокого суда Лондона.