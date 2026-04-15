Стало известно, сколько стоит ремонт поврежденных в Персидском заливе объектов Ремонт поврежденных в Персидском заливе энергообъектов обойдется в $58 млрд

Москва15 апр Вести.Восстановление поврежденных энергетических объектов в Персидском заливе может обойтись в 58 млрд долларов. Такую оценку дала консалтинговая компания Rystad Energy в своем докладе, выдержки из которого приводит ТАСС.

В документе говорится, что на ремонт одной только газовой и нефтяной инфраструктуры потребуется порядка 50 млрд долларов. Ранее восстановительные работы энергообъектов оценивались в 25 млрд долларов, однако цена выросла в два раза на фоне увеличения интенсивности совместной военной кампании США и Израиля и ответных действий Ирана в конце марта – начале апреля.

Rystad Energy оценила ущерб... и прогнозирует общие затраты на ремонт и восстановление в диапазоне от $34 млрд до $58 млрд. Нижняя граница диапазона предполагает, что для объектов, где масштабы ущерба еще не до конца ясны, последствия будут ограниченными, что позволит проводить модульный ремонт с использованием имеющегося запасного оборудования и сократить циклы закупок написано в докладе

Верхняя граница, по данным компании, отражает сценарии, при которых на объектах необходима полная замена критически важных систем.

Отмечается, что сильнее всего в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке пострадали энергообъекты в Иране и Катаре. В Исламской Республике ущерб, предварительно, оценивается в 19 млрд долларов из-за ударов по нефтегазовому месторождению Южный Парс, топливным хранилищам около Тегерана, а также экспортной структуре на островах Лаван и Сири. В Катаре же главные повреждения зафиксированы в промышленном кластере Рас-Лаффан.