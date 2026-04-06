Москва6 апр Вести.Агрессия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана уже стоила Саудовской Аравии свыше 10 миллиардов долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В материале также говорится, что чиновники Саудовской Аравии проводят переоценку обещанных Вашингтону инвестиций.

Кроме того, согласно публикации, практически каждый проект Ирана, который реализуется в рамках программы "Видение 2030", в настоящий момент подвергается анализу. При этом отмечается, что данный процесс начался еще до начала ближневосточного конфликта.