Москва14 июл Вести.Страховые компании не понимают, что им делать из-за нового кризиса в Ормузском проливе, где давление идет как со стороны США, так и со стороны Ирана. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

Он добавил, что подобная ситуация повышает стоимость страхования, а вместе с этим растет и итоговая цена перевозимых продуктов.

Страховые компании действительно не понимают, кому сейчас платить деньги за проход беспрепятственно по Ормузскому проливу. КСИР заявляет, что они будут применять военные действия к тем судам, которые не оплатили страхование иранской стороне. А Соединенные Штаты заявляют, что будут брать 20% с общей стоимости ресурсов на суда за выход из Ормузского пролива. То есть получается, страховым компаниям нужно оплачивать сразу двум сторонам за беспрепятственный проход. Ну и, конечно, это значительно повышает стоимость страхования, ну, и итогового ресурса, что повышает итоговые цены на нефть, ну и на нефтепроизводные по типу бензина, дизеля рассказал Мазурчук

Ранее аналитик Кирилл Кононов назвал контроль прохода через Ормузский пролив со стороны США невозможным. По его мнению, американцы не обладают ни экономическими, ни юридическими возможностями для контроля пролива.