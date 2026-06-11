РБК: в суде Лондона заявили, что "Северный поток" можно восстановить за три года

В Лондоне озвучили сроки восстановления "Северного потока" РБК: в суде Лондона заявили, что "Северный поток" можно восстановить за три года

Москва11 июн Вести.Поврежденный в результате взрывов газопровод "Северный поток" может быть восстановлен за три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance.

Восстановление поврежденного в результате взрывов газопровода "Северный поток" может занять около трех лет при условии своевременного финансирования и отсутствия существенных задержек говорится в сообщении

Уточняется, что для ремонта потребуется закупка новых труб на десятки миллионов евро и, возможно, использование российских трубоукладочных судов.

26 сентября в 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция квалифицировали случившееся как возможную целенаправленную диверсию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США хотят восстановить "Северные потоки" и выкупить их за бесценок, чтобы потом диктовать европейцам цены на газ.