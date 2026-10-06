Житель Владимирской области задержан за ущерб энергокомпании и взятку Майнер во Владимирской области нанес ущерб энергокомпании на 8 млн рублей

Москва6 окт Вести.Во Владимирской области местный житель подключился к электросети в обход счетчика для бесперебойно работы техники для майнинга криптовалюты. В результате мошеннических действий ущерб энергосбытовой компании составил больше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.

Для бесперебойной работы и экономии на счетах за электроэнергию, фигурант подключил технику к электросети, в результате чего произошло ее безучетное потребление в объеме не менее 1 млн кВт говорится в сообщении

Сотрудники ФСБ, полиции и спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого. При обыске у него нашли компьютеры и другую технику для майнинга, банковские карты, а также более 200 патронов.

Кроме того, выяснилось, что мужчина дал взятку сотруднику энергосбытовой компании, чтобы тот не предпринимал мер по пресечению безучетного потребления энергии. Сумма взятки составил около 235 тысяч рублей.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные дела — в том числе за мошенничество и дачу взятки.