Ульяновский ИП похитил электроэнергии на 4 млн руб. для майнинг-фермы В Ульяновской области ликвидирована подпольная майнинг-ферма

Москва28 окт Вести.Полицейские Ульяновской области обнаружили и ликвидировали подпольную майнинг-ферму, которую организовал 42-летний индивидуальный предприниматель из рабочего поселка Тереньга, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Ферма работала на принадлежащем ему производственном объекте. Чтобы избежать расходов на оплату электроэнергии, бизнесмен внес изменения в заводскую конструкцию приборов учета на трансформаторной подстанции. В результате энергоснабжающей организации передавались заниженные показатели.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием в период с декабря 2023 по сентябрь текущего года ПАО "Россети Волга" причинен материальный ущерб на сумму более 4 миллионов рублей отмечается в публикации

Полицейские изъяли 48 единиц оборудования майнинг-фермы, видеорегистраторы, вентиляторы и приборы учета со следами вмешательства.

По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.