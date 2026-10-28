Москва28 октВести.Полицейские Ульяновской области обнаружили и ликвидировали подпольную майнинг-ферму, которую организовал 42-летний индивидуальный предприниматель из рабочего поселка Тереньга, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Ферма работала на принадлежащем ему производственном объекте. Чтобы избежать расходов на оплату электроэнергии, бизнесмен внес изменения в заводскую конструкцию приборов учета на трансформаторной подстанции. В результате энергоснабжающей организации передавались заниженные показатели.
Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием в период с декабря 2023 по сентябрь текущего года ПАО "Россети Волга" причинен материальный ущерб на сумму более 4 миллионов рублейотмечается в публикации
Полицейские изъяли 48 единиц оборудования майнинг-фермы, видеорегистраторы, вентиляторы и приборы учета со следами вмешательства.
По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.