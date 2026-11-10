Ущерб от работы нелегальной криптофермы под Красноярском превысил 18 млн рублей Энергетики обнаружили в Красноярском крае нелегальную криптоферму

Москва10 ноя Вести.Специалисты филиала "Россети Сибирь" – "Красноярскэнерго" обнаружили в Красноярском крае ферму для добычи криптовалюты, деятельность которой нанесла ущерб более чем на 18 миллионов рублей, сообщается на сайте компании.

Ферма располагалась в ангаре на территории производственной базы в поселке Солонцы. Там было установлено 150 блоков оборудования для майнинга криптовалюты.

Также выявлено, что в результате стороннего вмешательства в работу электросчетчика реальный объем потребляемой электроэнергии был занижен.

По предварительным данным, объем ущерба составил около 5000 МВт*ч, или более 18 млн рублей. На момент обнаружения период безучетного потребления электроэнергии составлял около полугода отмечается в публикации

Как пояснили в филиале "Россети Сибирь" – "Красноярскэнерго" нелегальный майнинг криптовалют создает дополнительную нагрузку на электрические сети, что влечет за собой износ оборудования, а несанкционированное потребление вызывает перепады напряжения и искажения параметров тока, что снижает качество электроснабжения добросовестных потребителей.

По факту обнаружения нелегальной криптофермы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.