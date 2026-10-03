Майнинг-ферму со 140 устройствами выявили в Дагестане

В Дагестане обнаружили майнинг-ферму со 140 аппаратами Майнинг-ферму со 140 устройствами выявили в Дагестане

Москва3 окт Вести.В Дагестане в ходе рейда по выявлению незаконного потребления электроэнергии найдена майнинг-ферма, сообщил в Telegram-канале директор "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.

В ходе обследования в селе Майданское Унцукульского района обнаружена майнинг-ферма, на которой эксплуатировалось 140 специализированных устройств отмечается в публикации

Суммарная мощность установленного на объекте оборудования составляла порядка 490 кВт. Это сопоставимо с нагрузкой, которую может создавать целый населенный пункт, указал Шапиев.

Электроэнергия – это не ресурс для незаконного обогащения за счет стабильности энергоснабжения других потребителей подчеркнул глава "Дагэнерго"

Он призвал жителей республики сообщать о подозрительных объектах, на которых постоянно слышен шум от мощного оборудования, работы большого количества вентиляторов, идет интенсивное тепловыделение.