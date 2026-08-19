Москва19 авгВести.В Химках полицейские пресекли работу подпольного производства криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области. Поводом для проверки стал повышенный расход электроэнергии на одном из земельных участков в деревне Пикино.
Выяснилось, что 44-летний местный житель приобрел майнинговые устройства и тайно подключил их к сети в гараже своей знакомой.
В ходе обыска в гаражном помещении, расположенном на указанном участке, полицейские обнаружили и изъяли 11 энергопринимающих устройств, 3 из которых на момент осмотра были подключены к электросетиотметила Подмосковная полиция в мессенджере МАХ
В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье вступил в силу запрет на майнинг цифровых валют.