В Химках мужчина устроил майнинг-ферму в гараже Житель Подмосковья обустроил майнинг-ферму в гараже своей знакомой

Москва19 авг Вести.В Химках полицейские пресекли работу подпольного производства криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области. Поводом для проверки стал повышенный расход электроэнергии на одном из земельных участков в деревне Пикино.

Выяснилось, что 44-летний местный житель приобрел майнинговые устройства и тайно подключил их к сети в гараже своей знакомой.

В ходе обыска в гаражном помещении, расположенном на указанном участке, полицейские обнаружили и изъяли 11 энергопринимающих устройств, 3 из которых на момент осмотра были подключены к электросети отметила Подмосковная полиция в мессенджере МАХ

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье вступил в силу запрет на майнинг цифровых валют.