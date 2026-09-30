В Иркутской области будут судить сотрудника ЖКХ, майнившего в военном городке

Работник ЖКХ устроил майнинг-ферму в военном городке в Иркутской области В Иркутской области будут судить сотрудника ЖКХ, майнившего в военном городке

Москва30 сен Вести.В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконном использовании энергоресурсов для майнинга криптовалюты, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

Майнинг-ферму в 2025-2026 годах в военном городке оборудовал сотрудник жилищно-коммунальной службы. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Шеметов, используя свое служебное положение и имея доступ к помещениям учреждения, незаконно разместил в них специальное оборудование для майнинга криптовалюты, которое эксплуатировал на протяжении года с целью получения личной материальной выгоды сказано в сообщении

В публикации уточняется, что в результате действий подозреваемого Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.