Москва30 сенВести.В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконном использовании энергоресурсов для майнинга криптовалюты, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.
Майнинг-ферму в 2025-2026 годах в военном городке оборудовал сотрудник жилищно-коммунальной службы. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Шеметов, используя свое служебное положение и имея доступ к помещениям учреждения, незаконно разместил в них специальное оборудование для майнинга криптовалюты, которое эксплуатировал на протяжении года с целью получения личной материальной выгодысказано в сообщении
В публикации уточняется, что в результате действий подозреваемого Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается.