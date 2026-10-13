Москва13 октВести.В цехе "УАЗ Автокомпонент" в Ульяновске обнаружили майнинговую ферму. Об этом пишет "Улпресса".
По данным издания, оперативники узнали о существовании подпольной фермы по добыче криптовалюты случайно: в конце прошлой недели они задержали группу местных жителей за кражу велосипедов. Во время расследования этого дела они узнали о работающих на заводе серверах, и эту информацию подтвердил внутренний рейд службы безопасности.
Да, подтверждаю. Служба безопасности УАЗ обнаружила оборудование. В настоящее время продолжаем работу с органами следствия по выявлению причастных лицсообщил изданию официальный представитель предприятия
Оказалось, что аппаратура для майнинга находилась в подвале цеха. Нарушители проникали туда через скрытые лазы, замаскированные металлическими листами.