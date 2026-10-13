В Ульяновске расследовали кражу велосипедов и нашли майнинговую ферму Майнинговую ферму нашли в Ульяновске при расследовании кражи велосипедов

Москва13 окт Вести.В цехе "УАЗ Автокомпонент" в Ульяновске обнаружили майнинговую ферму. Об этом пишет "Улпресса".

По данным издания, оперативники узнали о существовании подпольной фермы по добыче криптовалюты случайно: в конце прошлой недели они задержали группу местных жителей за кражу велосипедов. Во время расследования этого дела они узнали о работающих на заводе серверах, и эту информацию подтвердил внутренний рейд службы безопасности.

Да, подтверждаю. Служба безопасности УАЗ обнаружила оборудование. В настоящее время продолжаем работу с органами следствия по выявлению причастных лиц сообщил изданию официальный представитель предприятия

Оказалось, что аппаратура для майнинга находилась в подвале цеха. Нарушители проникали туда через скрытые лазы, замаскированные металлическими листами.